Toplu ulaşıma salgın düzenlemesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Konak, İzmir, Güncel

Toplu ulaşıma salgın düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadele kapsamında kritik kararlara imza attı.

10.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:22
Toplu ulaşıma salgın düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadele kapsamında kritik kararlara imza attı. Kentte toplumsal hareketliliği daha da azaltmak amacıyla toplu taşım araçlarının sefer sayıları sabah ve akşam saatleri dışında geçici süreyle düşürüldü.

Covid-19 vakalarının görülmesindeki hızlı artış nedeniyle toplumsal hareketliliği asgariye düşürmeyi ve halk sağlığını azami ölçüde korumayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım programlarında geçici değişikliklere gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu olağanüstü günlerde olağanüstü önlemleri almak zorunda olduklarını vurguladı.

"Siz çıkmayın, biz geliriz"

Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde tüm toplu ulaşım araçlarında seferlerin, vatandaşların sağlığını ve konforunu gözetecek şekilde devam edeceğini belirten Soyer, "Bu kararlarımızı kentin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden revize edebiliriz. Başından beri söylüyorum; bu hastalığın şakası yok. Ne yazık ki yayılıyor. Şehremini olarak önlemlerimizi sıkılaştırmaya mecburum. Bu salgını olabildiğince yavaşlatmayı, hemşehrilerimizin sağlığını, canını korumayı hedefliyoruz. İzmirlilere sesleniyorum; çalışmak zorunda olanlar dışındaki herkes lütfen evlerinde kalsın. 'İhtiyacım var' diyerek belediyemize ulaşan herkese yardımsever kişi, kurum ve kuruluşlarımızın da desteğiyle nakdi ve ayni yardımlarla el uzatıyoruz. Kimsenin şüphesi, endişesi olmasın; biz her eve ulaşırız, herkese yeteriz."

"Sefer saatlerine bakın"

Başkan Soyer gün içinde dışarı çıkmak mecburiyetinde kalanlara ise şu uyarıyı yaptı: "Tüm toplu ulaşım araçlarının geçici sefer programları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden, ulaşım kurum ve kuruluşlarımızın sitelerinden, sosyal medya hesaplarından ve akıllı telefon uygulamalarından görülebilir. Gün ortasında dışarı çıkmak zorunda olanlar, bu programlara, sefer saatlerine bakmadan lütfen çıkmasın ki gereksiz vakit kaybetmesin."

Sabah ve akşam yoğun

Toplu ulaşımda geçici olarak uygulamaya alınacak yeni sefer programları, 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, mesai başlangıç ve bitişlerini dikkate alarak; 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 arasında normal sefer programına devam edecek. 10.00-16.00 saatleri arasında tüm hatlarda otobüs seferleri saatte bir yapılacak. 21.00'den gece yarısına kadar ise yalnızca 48 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler yapılacak.

Metro sefer programı

Bornova Evka 3 Aktarma Merkezi - Balçova F.Altay Aktarma Merkezi arasında çalışan İzmir Metrosu'nda hafta içi 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak. Cumartesi günleri seferler; 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir olacak. Pazar günleri 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak.

Konak ve Karşıyaka tramvayları

Balçova F.Altay Aktarma Merkezi - Halkapınar Aktarma Merkezi arasında çalışan Konak Tramvayı, haftanın her günü 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak. Alaybey - Ataşehir arasında çalışan Karşıyaka Tramvayı; haftanın her günü 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak.

İZBAN sefer programı

İZBAN'da Menemen-Cumaovası hattında 06.00-09.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir karşılıklı seferler devam ediyor. Bu saatler dışında seferler, 24 dakikada bir; Aliağa ve Tepeköy aktarmasız olarak sürüyor. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla; hafta içi 07.30 - 08.10 saatleri arasında sadece Gaziemir - Alsancak hattında karşılıklı iki ek sefer yapılarak sefer aralıkları 6 dakikada bire düşürülüyor.

Gemiler hafta sonu çalışmayacak

Yeni düzenleme kapsamında İZDENİZ yolculu ve arabalı vapur seferleri cumartesi ve pazar günleri yapılmayacak. Yolcu gemileri, hafta içi Karşıyaka-Konak hattında 07.30-09.30 ve 17.00-19.00 saatleri arasında, saatte bir çalışacak. Konak-Karşıyaka seferleri ise 08.00-10.00 ve 17.30-19.30 saatleri arasında yine saatte bir olacak. Gün içinde, mesaileri öğle saatlerinde başlayan banka çalışanları için 11.30'da Karşıyaka-Konak 12.00'de ise Konak-Karşıyaka seferleri yapılacak. Arabalı vapurlar, hafta içi Bostanlı-Üçkuyular hattında karşılıklı olarak 07.30-09.30 ve 16.30-18.30 saatleri arasında saate bir sefer yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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