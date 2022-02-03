'Top taca çıksın diye dua ediyorum' dedi, Fenerbahçe'ye döndü! İşte Ozan Tufan gerçeği

Fenerbahçe ara transfer döneminde sürpriz bir karara imza atarak, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Sezonun kalan kısmında sarı-lacivertlilerin formasını giyecek olan milli futbolcu, sezon sonunda İngiliz ekibinin küme düşmemesi durumunda 6.5 milyon euro bonservisle yeniden Watford'a dönecek.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU DEVAM EDİYOR

Sabah'ın haberine göre, Watford, oyuncuyla anlaşmayı feshettiklerini bildirirken, Fenerbahçe cephesi ise iki kulübün karşılıklı anlaşarak Ozan'ın sezonun kalan kısmını sarı-lacivertli ekipte geçirmesine karar verildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Watford, Premier Lig'de kalması halinde yıldız futbolcunun bonservisini alacak. Bu rakam da 6.5 milyon euro olarak belirlenmişti.

VITOR PEREIRA, OZAN TUFAN'I İSTEMEMİŞTİ

Sezon başında takımın başına getirilen Vitor Pereira, Ozan Tufan'ı oynatmayacağını yönetime iletmişti. Bunun üzerine Watford'dan gelen teklif değerlendirilmiş ve 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

"SEVE SEVE GELİRİM"

Bir süredir orta saha arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'nin yıllık 3 milyon Euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçti. Bu gelişmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal yönetime, "Geri dönebilirse Ozan çok işimize yarar" mesajını iletti. Kurulan temasta, "Seve seve gelirim" diyen milli futbolcu, dün öğle saatlerinde İstanbul'a indi.

"PREMIER LİG'DE SALİSELİK TAÇ ATIŞLARI VAR"

Ozan Tufan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok." ifadelerini kullanmıştı.

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