"Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye döndü! İşte Ozan Tufan gerçeği
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Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan, sarı-lacivertlilere geri döndü. Fenerbahçe'nin Elneny transferinden vazgeçilmesi nedeniyle milli futbolcuyu geri çağırdığı öğrenilirken, İsmail Kartal'ın da Ozan'ın takıma katılması yönünde talepte bulunduğu belirtildi. Geçtiğimiz aylarda, "Top taca çıksın diye dua ediyorum" ifadelerini kullanan 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada gündeme oturmuştu.
Fenerbahçe ara transfer döneminde sürpriz bir karara imza atarak, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Sezonun kalan kısmında sarı-lacivertlilerin formasını giyecek olan milli futbolcu, sezon sonunda İngiliz ekibinin küme düşmemesi durumunda 6.5 milyon euro bonservisle yeniden Watford'a dönecek.
Sabah'ın haberine göre, Watford, oyuncuyla anlaşmayı feshettiklerini bildirirken, Fenerbahçe cephesi ise iki kulübün karşılıklı anlaşarak Ozan'ın sezonun kalan kısmını sarı-lacivertli ekipte geçirmesine karar verildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Watford, Premier Lig'de kalması halinde yıldız futbolcunun bonservisini alacak. Bu rakam da 6.5 milyon euro olarak belirlenmişti.
Sezon başında takımın başına getirilen Vitor Pereira, Ozan Tufan'ı oynatmayacağını yönetime iletmişti. Bunun üzerine Watford'dan gelen teklif değerlendirilmiş ve 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralık olarak gönderilmişti.
Bir süredir orta saha arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'nin yıllık 3 milyon Euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçti. Bu gelişmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal yönetime, "Geri dönebilirse Ozan çok işimize yarar" mesajını iletti. Kurulan temasta, "Seve seve gelirim" diyen milli futbolcu, dün öğle saatlerinde İstanbul'a indi.
Ozan Tufan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok." ifadelerini kullanmıştı.