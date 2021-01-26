Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarının durumları iyi
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Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarının durumları iyi

26.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:18
Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarının durumları iyi

TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 5 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavileri normal şekilde devam ediyor. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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