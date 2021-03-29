Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki okulda eğitime ara verildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 7 gün ara verildi.
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 7 gün ara verildi.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Başçiftlik İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yüz yüze eğitime 7 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu okullarda eğitim öğretimin uzaktan devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu