TOKAT KÜSKÜNLER BARIŞMADAN BAYRAM KUTLAMIYORLAR

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde 200 yıldır köy sakinleri, bayram öncesi cemevinde toplanarak küskün olan komşuları barıştırıyor.

Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde küskünler barışmadan bayram yapılmıyor. 300 nüfuslu köyde yaşayanlar, arife günü akşam namazı sonrası cemevinde toplanıyor. Bayram öncesi küskünler barıştırılıyor. Bayram sabahı ise Soğukpınar Camisinde bayram namazı kılan köy sakinleri, meydanda hep birlikte yemek yiyerek bayramlaşıyor. Bayramlaşma sonrasında köy büyükleri kurbanlarını kesiyor. Köyde bu bayram öncesi küskün olan iki kişi yine aynı yöntemle barıştırıldı. Tarlaya koyun girme meselesi yüzünden 40 gün önce kavga eden köy sakinlerinden Kadir Önder (40) ile Ali Çınar (39) bayram öncesi küskünlerin barıştırıldığı yere davet edildi. Alevi dedesi Mehmet Yüce küskün komşulara Birbirinizden razı mısınız sorusunu yöneltti. Köylülerden Kadir Önder, Ali Çınar'a ait koyunların tarlasına girmesinden dolayı mağdur ve şikayetçi olduğunu söyledi. Alevi dedesi Mehmet Yüce ise Ali Çınar'a, Kadir Önder'in zararının karşılanması gerektiğini belirterek Kurban Bayramı'na küskün girilmemesi isteğini iletti. Bunun üzerine Ali Çınar komşusu Önder'e zararına karşılık 3 koyun vermeyi kabul ederek barıştı.

'BAYRAM GÜNÜNE BARIŞIK BİR ŞEKİLDE GİRİLİR'

Reşadiye Soğukpınar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Galip Şengül (53), Köyümüzün kurulduğu günden bugüne kadar ben bu adeti gördüm. Her bayram arifesinde toplanarak cem yaparız. Cemde küskünler barıştırılır, bayram gününe kimse dargın şekilde girmez. Yaklaşık 200 yıldır köyümüzde bu gelenek devam ediyor dedi.

'GELENEKLERİMİZİ YAŞAMAK İÇİN HER YIL KÖYÜMÜZE GELİYORUZ'

Bayram namazı sonrası köy meydanında hep birlikte bayram yemeği yediklerini ifade eden Bayram Güvercin ise, 200 yıldır atalarımızdan gelen geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Köylülerimiz ile birlikte küskünlerimizi barıştırdık. Bayram namazından sonra köy sakinlerimiz ile birlikte bayram kahvaltımızı yaptık. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Geleneklerimizi yaşamak için her yıl köyümüze geliyoruz diye konuştu.

