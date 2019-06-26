TOKAT Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100'ncü yılı kutlandı

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100'ncü yılı kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100'üncü yıldönümü, törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün, Amasya'dan Sivas'a geçerken 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü nedeniyle kutlama programı yapıldı. Program Gaziosmanpaşa Stadyumundan Cumhuriyet Meydanına kadar düzenlenen yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Toplaoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. ATLI OKÇULAR İLGİ ODAĞI OLDU

Düzenlenen kortej yürüyüşünün önünde ise Tokat Atlı Okculuk Spor Kulübü sporcuları ise at üzerinde geleneksel kıyafetleri ile geçiş yaptı. Geleneksel kıyafetleri ile at üzerinde yürüyüşe katılan sporcular vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.

"BÜYÜK İŞLER BAŞARABİLMENİN SIRRINI BU GEZİLERDE ARAMAK GEREK"

Cumhuriyet meydanında son bulan yürüyüşün ardından Atatürk anıtına Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının çelenk sunumu yapıldı . Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuştu. Eroğlu, "Gazi Mustafa Kemal, ilki 26 Haziran 1919 olmak üzere Tokat'a toplam altı defa gelmistir. Aynı yıl 17 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde tekrar gelmistir. Bunun haricinde 1924, 1928 ve 1930 yıllarında da Cumhurbaşkanı iken yine şehrimize geldiğini biliyoruz. Bu ziyaretlerin ilk üçü aynı yıl gerçekleşiyor ve düşman işgalinin etkisiyle bitap düşen halkı yeniden motive etmek ve Milli Mücadele fitilini ateşlemek için ulaşımın zar zor yapıldığı türlü imkansızlıklar içerisinde gerçekleşiyor. Anadolu'nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler milli mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır. Gazi Mustafa Kemal'in farklı zamanlarda gerçekleştirdiği yurt gezilerinin araştırılması, hem Kurtuluş Savaşı hem de Cumhuriyet döneminin daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Onun bu gezilerde verdiği mesajlar çok iyi bir şekilde algılanmalı ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde mutlaka aktarılmalıdır. Çok kısa bir zamanda cok büyük işler başarabilmenin sırrını bu gezilerde aramak gerek" diye konuştu.

Progrdü günün anlamını belirten şiirler okunurken, Cumhuriyet meydanında açılan Atatürk konulu resim sergisi gezildi.

Kaynak: DHA