TOGG Yerli Otomobil Fabrikası ile İlgili Yeni Video Paylaştı! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabı üzerinden yerli otomobil fabrikası ile ilgili

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabı üzerinden yerli otomobil fabrikası ile ilgili yeni video paylaştı. TOGG tarafından yapılan paylaşım ile birlikte heyecan arttı. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobil ile ilgili detaylar haberimizde.

Yerli Otomobil Fabrikası Videosu Merak Uyandırdı

Geçtiğimiz aylarda yerli otomobil, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Etkinlikte yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobilin özellikleri ve fiyatı da belli olmuştu. Tanıtıldığı günden itibaren büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil merakla bekleniyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yerli otomobil ile ilgili yeni bir videonun yer aldığı bir paylaşım yaptı. "YeniLigGemlik" etiketi ile yapılan paylaşımda,"Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadelerine yer verildi. Zemin etütleri, ÇED Raporu, teşvik belgesi, imar izni, inşaat ruhsatının tamamlandığı belirtilen videoda, inşaat başlangıç töreni için de "Çok yakında" ifadesi yer aldı. Paylaşılan video, kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. °#YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır. #YeniLigGemlik pic.twitter.com/pLgetByADv

— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) July 9, 2020

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz haftalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Varank, "Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz. Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var. Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Tamindir