TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin
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TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin

26.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:08

Yerli otomobilin tanıtımının üzerinden 1 yıl geçti. Aradan geçen süreçte neler yapıldığı merak konusu olurken, TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda, "Neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin." denildi.

Geçen yıl 27 Aralık'ta tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili büyük bir heyecan yaratmıştı. Yerli otomobil dünya genelinde de gündem olmuş ve övgüler almıştı.

"27 ARALIK SAAT 11.00'İ BEKLEYİN"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün sosyal medyadan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. TOGG'dan yapılan paylaşımda, tanıtımın üzerinden 1 yıl geçtiği belirtilerek, "Neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin." denildi.

TOGG'un aradan geçen 1 yıllık zaman diliminde neler yaptığını ve yerli otomobilde gelinen noktayı paylaşması bekleniyor.

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlatısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.

NEREDE ÜRETİLECEK?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor.

TOGG yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek ve ilk etapta C segmenti SUV aracın üretimi yapılacak.

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin
Haber Yorumları (9)
YERLİ VE MİLLİ: Negatif eleştiri yapanlar hiç bir şeyi begenmeyen tafya siz yapın biz görelim bakalım neler yapıyorsunuz ? Etrafına bir bak Turkıyede bugun sadece Araba mı yapılıyor yoksa her alanda uretımemı gecıldı ? Turkıye 40 50 yıldır yapamadıgını kısa surede yapmaya çalısıyor acelesi olan gitsin avrupada yasasın
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CETO: iki tane prototp gösterip 2023 diyeceksiniz bırakın bu işleri bularıstandan op sırbistandan et arjanton brazilya cil italya vietnamdan bakkliyat alıyoz hahaha
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TÜRK: Almanya da Ford yedek parca dagiim sirketinde calisiyorum. Dagittigimiz parcalarin yüzde 60 Türkiyeden geliyor. Diger markalardada ayni durum var. Kendi arabamizi yapma istegimiz buradakilerin karnini agirtiyor, Türkiyedekileri anlamis degilim, sizin neden karniniz agiriyor.
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