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Berat Albayrak, Twitter, Türkiye, Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan şirketlere çağrı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı bir dönemde, şirketlerin sıkıntı ve önerilerini üyesi oldukları oda ve borsalara iletmeleri çağrısında bulundu.

16.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:08
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan şirketlere çağrı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı bir dönemde, şirketlerin sıkıntı ve önerilerini üyesi oldukları oda ve borsalara iletmeleri çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birlik olarak odalar, borsalar ve sektör meclislerinden gelen sorunları ve önerileri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilettiklerini ve bunları ilgililere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Sürecin istişare ile atlatılacağına inandıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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