TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ve işverenin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu belirterek "Arzu ettiğimiz refah seviyesine ancak girişimci, sanayici ve işçilerin ortak dayanışmasıyla ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ve işverenin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu belirterek "Arzu ettiğimiz refah seviyesine ancak girişimci, sanayici ve işçilerin ortak dayanışmasıyla ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, alın terinin kutsal ve değerli olduğunu vurguladı.

İşçi ve işverenin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz refah seviyesine ancak girişimci, sanayici ve işçilerin ortak dayanışması ile ulaşabiliriz. Birinci hedefimiz el ele vererek üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dünyadayız. Bu yeni dünya düzeninde de tek bir şeye ihtiyacımız var o da birbirimizi anlayarak ve severek çok çalışmak, üretmek. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında Korona virüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında Korona virüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor İrfan Buz Cenk Tosun Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:12:33. #1.16#

title