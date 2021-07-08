TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı
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TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı

TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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