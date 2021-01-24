TMB: Orta Doğu ve Afrika'daki projelerden pay alabilmek için finansman ve yapıcı diplomasiye ihtiyaç var
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TMB: Orta Doğu ve Afrika'daki projelerden pay alabilmek için finansman ve yapıcı diplomasiye ihtiyaç var

24.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:08
TMB: Orta Doğu ve Afrika'daki projelerden pay alabilmek için finansman ve yapıcı diplomasiye ihtiyaç var

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türk müteahhitlerin Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki projelerden pay alabilmesi için finansman teminine ve yapıcı diplomasiye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türk müteahhitlerin Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki projelerden pay alabilmesi için finansman teminine ve yapıcı diplomasiye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

TMB, İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nun Ocak 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, "2021'in Başında Endişe ve Umut Bir Arada" başlığıyla yayımlanan analizde küresel ve ulusal ekonominin yanı sıra inşaat sektörünün çeyrek döneme ilişkin verileri kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerde artan fiyatlarla yeni alt ve üstyapı yatırımlarının beklendiğine işaret edilerek, 2021 yılı için en fazla iş potansiyeli taşıyan ilk üç pazarın Suudi Arabistan, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu belirtildi.

Türkiye de ilk 10 içinde

Raporda Middle East Business Intelligence (MEED) verilerine göre, 2021 sonrası dönem için Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde bilinen ve planlanan toplam proje tutarının 5,4 trilyon doları aşmasının beklendiği kaydedilerek, söz konusu projelerden Türk müteahhitlerin pay alabilmesi için finansman temini ve yapıcı diplomasiye ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan, BAE, Nijerya, Mısır, Irak, Kuveyt, Türkiye, Güney Afrika, Katar ve İran'ın ilk 10 pazar arasında yer aldığı aktarıldı.

Raporda Türkiye'ye yönelik oluşturulan olumsuz algı nedeniyle Körfez'de, özellikle Suudi Arabistan'da sektörün sorunlarının arttığına değinildi.

İş dünyasının çatı kuruluşlarının Ekim 2020'de ortak bildiri yayımlayarak Türk firmalarına yönelik ambargo uygulamaları nedeniyle Suudi Arabistanlı yetkililere "yapıcı diyalog ve iş birliği" çağrısında bulunduğu hatırlatılarak, "Türkiye aleyhine oluşturulan algının bertaraf edilmesi, özellikle Suudi Arabistan pazarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi her zamankinden önemli hale gelmektedir." görüşüne yer verildi.

Finansman temininin öneminin rekabetin yükseldiği mevcut koşullarda daha da arttığına işaret edildi.

TMB'nin uluslararası kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürüttüğüne değinilerek, "Üçüncü ülkelerde iş birliği kapsamında Japonya ile finansman, know-how, girişimcilik ve deneyimi içerecek güç birliği arayışı bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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