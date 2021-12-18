TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu - Haberler Ekonomi
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TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Bulgar levasının Türk Lirası karşısında 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürüyor. Bu değer kaybı Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri artırdı. Başta Bulgaristan olmak üzere Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye adeta akın var. Son dönemde Bulgar para birimi levanın TL karşısında 9,44'e ulaşması Türkiye'ye ilgiyi artırdı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Günlük market ihtiyaçlarından mobilyaya, giyimden kozmetiğe bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya gelen Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk da her geçen gün artıyor. Her gün sınır kapısında uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.

TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştuHamzabeyli Gümrük Kapısı'nda da kısmen yoğunluk oluştu

TABELELAR BULGARCA OLDU

Diğer yandan Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atıyor. İş yerleri tabelalarında Türkçe'nin yanında Bulgarca yazılar ekledi. Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen çalışan bulmak için ilanlar vermeye başladı.

İşte kentten gelen son görüntüler;

TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu

TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu

TL'deki değer kaybını fırsata çeviren Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor! Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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