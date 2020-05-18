Tivibucup'ın şampiyonu Schalke04
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Tivibucup'ın şampiyonu Schalke04

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun, düzenlediği Tivibucup, turnuvasında şampiyon Schalke 04 oldu.

Tivibucup'ın şampiyonu Schalke04
18.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:46

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun, düzenlediği Tivibucup, turnuvasında şampiyon Schalke 04 oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, "Tivibucup" turnuvasında E-sporun devlerine ev sahipliği yaptı. Tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesinin takip ettiği E-spor heyecanının yaşandığı Tivibucup, Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Schalke 04 kulüplerinin E-spor takımlarının karşılaşmalarına sahne oldu. Tivibucup ile 16-17 Mayıs tarihleri arasında elektronik oyun platformu PES 2020'de kıran kırana bir mücadele yaşandı. Turnuvanın sevinen tarafı ise finalde Juventus'u 4-2'lik skorla yenen Schalke 04 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmalarını elektronik ortama taşıyan turnuvayı, geçmiş dönemlerde Galatasaray forması giyen Ümit Karan ve Kerem İnan Tivibu Spor ekranlarından yorumladı. Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Taylan Antalyalı da programa canlı bağlandılar. Galatasaray adına mücadele eden E-spor milli takım oyuncusu Mücahit Sevimli, müsabakalarını, tıpkı A takımda olduğu gibi Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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