Tır kuyruğunda iftar telaşı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde buluna Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde buluna Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, ailelerinden uzakta oruçlarını açtı.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'ndaki Gürcistan tarafında baş gösteren belge sıkıntısından dolayı uluslararası taşımacılık yapılan tırlar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sürücüler, tır parklarını doldurunca Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan yolun kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oldu.

Tır kuyruğu bu kez Ramazan ayına denk gelince, sürücüler oruçlarını karayolunda açmak zorunda kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerde kapatılınca, sürücüler araçlarında kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtılar.

"Dün evimde orucumu açtım bugün nasıp böyleymiş"

Tır kuyruğunda Karadeniz türküsü söyleyerek iftar hazırlığı yapan tır şoförü Emre Kaşıkçı (33), "İftar öncesi hazırlığımız yaptık. Diğer arkadaşlarla kendi imkanlarımızda ortak bir iftar masası hazırladık. Dün evimde orucumu açtım bugün nasıp böyleymiş, yarın kim bilir nerede açacağım" dedi.

"Tır şoförünün çilesi bitmez"

Kırgızistan'a yük götüren 22 yıllık tır sürücüsü İbrahim Sarı (45) ise," Tır şoförünün çilesi bitmez. Mesleğimiz gereği evlerimizden ailemizden uzak kalıyoruz. Hayatımız yollarda yatmaktan geçiyor. Özelikle bu hattı kullanmaya başladığımızda sürekli tır kuyruğunda sıra bekliyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan'a taşımacılık yapan tır sürücüsü Kemal Yiğit de "Tır kuyrukları mesleğimiz bir parçası. Ramazanı da bu kuyruklarda geçiriyoruz. Arkadaşlarla birlikte iftar soframızı hazırladık. Allaha şükür orucumuzu açtık" şeklinde konuştu.

"Belge sıkıntısı vardı çözüldü"

Belge sıkıntısından dolayı tır kuyruğunun oluştuğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Nakliyede, ihracatta, ithalatta sıkıntı elbette ki vardır, olacaktır. Tır kuyruğunun olması ihracatın olduğu anlamına da gelir. Birkaç gündür bu sorun yaşanmakta. Yaptığımız girişimler sonucunda bu sorun şimdilik çözüldü. Tır sürücülerimiz kendi ekmek teknelerinde kendilerinin hazırlamış olduğu yemeklerle iftarların yapıyor. Hayata birazda pozitif bakmak lazım. Orada 3-5 arkadaşıyla iftar yapmanın gönül zenginliği de var. Ramazanın kutsallığı da tamda bu şekilde yerine gelmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Gümrüklerde tek pencere sistemi faaliyete geçmeli"

Akyürek, gümrüklerde ülkeler arasında tek pencere sistemiyle ilgili çalışma olduğunu da kaydederek "Tek pencere sistemi ne demek, bir araç yada bir insan hangi taraftan geçerse geçsin tek işlem görerek yoluna devam edecek. Tek pencere sistemi uygulaması bütün ülkelerinin dijital sitemde elektronik cağda geç kalınmış bir sistem. Bir an önce yolcumuzun, araçlarımızın, ihracatlarında bu sistemin yerleştirilmesi lazım" diyerek sözlerini tamamladı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı