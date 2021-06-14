KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, TIR'ın çarptığı sinyalizasyon direği D-100 Karayoluna devrildi.

İZMİT'te, TIR'ın çarptığı sinyalizasyon direği D-100 Karayoluna devrildi. TIR sürücüsü yaralanırken, karayolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Şadi T. yönetimindeki 34 KL 548 plakalı ahşap palet yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda bir süre savrularak ilerleyen TIR, sinyalizasyon direğine ve yol işaret tabelalarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücü Şadi T.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kaza nedeniyle D-100 Karayoluna devrilen sinyalizasyon direğinin başka bir kazaya yol açmaması için önlem aldı. Kaza yapan TIR ve yola devrilen sinyalizasyon direği vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Feci kaza bir aileyi dağıttı! Anne ile oğlu öldü, baba ve kız yaralandı
Feci kaza bir aileyi dağıttı! Anne ile oğlu öldü, baba ve kız yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOCAELİ TIR'IN ÇARPTIĞI SİNYALİZASYON DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ: 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 23:27:16. #1.15#

title