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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tır ile otomobil çarpışması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tır ile otomobil çarpışması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Erdoğan A. idaresindeki 67 ABD 381 plakalı tır, Şevket S.idaresindeki Renault marka otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, araçlar yol kenarına alındı. Tır sürücüsü Erdoğan A., kazanın oluşu ile ilgili ekiplere bilgi verirken, işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazaya karışan tır, olay yerine gelen bir başka şoför tarafından yoldan kaldırıldı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisine başlanıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Son Dakika Haberleri

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