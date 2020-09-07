Tır arama noktasında tadilat yapıldı
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Tır arama noktasında tadilat yapıldı

Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Öncüpınar Gümrük Müdürlüklerinde Tır arama noktasında yapılan tadilat yapılarak hizmete başladı.

Tır arama noktasında tadilat yapıldı
07.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:22

Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Öncüpınar Gümrük Müdürlüklerinde Tır arama noktasında yapılan tadilat yapılarak hizmete başladı.

Kilis'in Öncüpınar ile Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan Tır arama noktalarında düzenlemeye gidildi. Çobanbey ile Öncüpınar Gümrük Müdürlüklerinde daha önce üstü açık olan tır arama noktası gümrük iş ve işlemleri daha verimli ve güvenli olması için çatı ile kapatılarak faaliyetlerini sürdürüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

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