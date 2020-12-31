Tiktok yılbaşı konserleri, gösterileri: Sihirbaz Aytaç, CZN Burak, 2Day Dance, Dj Serdar Ayyıldız TiktokTurkeyLive konserleri ne zaman, saat kaçta?
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Tiktok yılbaşı konserleri, gösterileri: Sihirbaz Aytaç, CZN Burak, 2Day Dance, Dj Serdar Ayyıldız TiktokTurkeyLive konserleri ne zaman, saat kaçta?

31.12.2020 20:46 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:50
Tiktok yılbaşı konserleri, gösterileri: Sihirbaz Aytaç, CZN Burak, 2Day Dance, Dj Serdar Ayyıldız TiktokTurkeyLive konserleri ne zaman, saat kaçta?

Yılbaşına özel programlardan biri de Tiktok'ta yer alıyor. Tiktok yılbaşı konserleri, gösterileri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. TiktokTurkeyLive konserleri nerede yapılacak? TikTok yılbaşı konserleri canlı izleme linki! TiktokTurkeyLive konserleri ne zaman, saat kaçta?

Yeni yıla girerken birçok mecrada eğlenceli içerikler oluşturuluyor. Televizyon ekranlarında yer alacak programların dışında, internet platformlarında da birbirinden farklı içerikle yer alacak. Bunlardan biri de Tiktok yılbaşı konserleri. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı TikTok Yılbaşı 2021 konserlerini izlemek için detaylar haberimizde yer alıyor.

TİKTOK YILBAŞI KONSERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünyanın önde gelen internet platformlarından olan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, en sevilen TikTok içerik üreticileri ve özel konuklarıyla yeni yıla ev rahatlığında bir geri sayım için özel bir Yılbaşı şovu düzenledi.

Yılbaşı günü 22:00'da başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek gösterinin sunuculuğunu TV8'de pek çok program sunan Saadet Özsırkıntı üstlenecek. Gecede müzik, dans, yemek, moda, talk show ve canlı sohbet gibi pek çok eğlenceli konuyla dolu olacak.

Eğlencenin tavan yapacağı gecede ünlü isimler ve TikTok ve Avrupa Müzik işbirliğiyle düzenlenen Parlayan Yıldızlar yarışmasının kazananları canlı yayında performans sergileyecek. TikTok'un en sevilen içerik üreticileri de canlı yayında şovlarını sergileyecek.

TİKTOK YILBAŞI KONSERLERİ KONUKLARI

Eğlence ilk olarak ünlü pop sanatçısı Murat Dalkılıç'ın canlı konseriyle başlayacak. Ardından Parlayan Yıldızlar yarışmasını kazanan Ahsen Ertosun bir müzik performansı gerçekleştirecek. Gece ünlü isimlerle devam edecek. Popüler sanatçı Cem Belevi'nin de TikTok yeni yıl etkinliğine özel canlı konser vereceği geceye genç pop sanatçıları Hadise ve Bahadır Tatlıöz de şarkılarıyla geceye eşlik edecek. TikTok'un sevilen içerik üreticisi Ece Mumay da bir şarkıyla eğlenceye katılırken, CZN Burak da meşhur yemeklerinden birini sergileyecek.

TİKTOK YILBAŞI KONSERLERİ İZLEME LİNKİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

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