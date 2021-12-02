Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. 33,4 'lük artışla 21,5 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer bugüne kadarki en büyük aylık ihracatımızdır." - İSTANBUL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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