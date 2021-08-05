Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesinde Afyonkarahisar'da söz sahibi oluyor
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Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesinde Afyonkarahisar'da söz sahibi oluyor

Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesinde Afyonkarahisar'da söz sahibi oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar'da çörekotu, lavanta ve altın otu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin işleneceği fabrikanın kurulumunun başladığını söyledi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar'da çörekotu, lavanta ve altın otu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin işleneceği fabrikanın kurulumunun başladığını söyledi.

İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları devam ederken, Afyonkarahisar'da 900 dekar arazide ekilen çörek otundan iyi verim alındığını belirten İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, "Çobanlar Kocaöz'de 900 dekar arazide Sayın Valimizin davet ettiği Kocaeli'den arkadaşlarının girişimiyle oluşturulan ürün ekimi var. Şuan çörekotu ektiler. Ayrıca bir araştırma bahçesine diğer ürünlerden ektiler. Çörek otundan daha köylü nasıl hasat edilip, gübrelenip, sulanacağını bilmediği halde ilk yıldaki intiba güzel. Buzum Afyonumuzda patates, pancar, soğan, arpa, buğday benzeri şeyler. Yani tüm ürünlerden daha fazla gelir elde edilebileceği ortaya çıktı Kocaöz'de. Şuan İzmitli bir firma 17 bin metrekare arazi oradan satın aldı. Fabrika'nın izin işlemleri devam ediyor onay gelir gelmez hemen inşaata başlayacaklar. Sadece çörekotunun, lavantanın, altın otunun benzeri otların yağının çıkartıldığı tesis değil son ürün olarak işlendiği bir tesis oraya yapılıyor. Makinelerin yüzde 15'i oraya geldi montaj çalışmaları geçici bir binada devam ediyor, yüzde 85'i de inşallah yakın bir zamanda gelecek" diye konuştu.

Toplantı gündüm maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasıyla son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesinde Afyonkarahisar'da söz sahibi oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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