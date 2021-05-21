THY, dijital sağlık cüzdanı "IATA Travel Pass" ile yolcuların seyahat deneyimini kolaylaştırıyor
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THY, dijital sağlık cüzdanı "IATA Travel Pass" ile yolcuların seyahat deneyimini kolaylaştırıyor

THY, dijital sağlık cüzdanı 'IATA Travel Pass' ile yolcuların seyahat deneyimini kolaylaştırıyor
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), dijital sağlık cüzdanı "IATA Travel Pass" uygulamasında pilot çalışma başlatarak, yolcularının sağlık dokümanları ile seyahat bilgilerinin entegrasyonunu sağlayacak.

Türk Hava Yolları (THY), dijital sağlık cüzdanı "IATA Travel Pass" uygulamasında pilot çalışma başlatarak, yolcularının sağlık dokümanları ile seyahat bilgilerinin entegrasyonunu sağlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan, özellikle de havacılık sektöründe olumsuz etkiler bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel havacılık endüstrisince yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, deneyimli ekibi ve yenilikçi bakış açısıyla misafirlerine sunduğu yeni teknolojik hizmetler ve üstün hijyen tedbirleri sayesinde küresel değerlendirme kuruluşlarınca bu konuda ödüllendirildi. Bayrak taşıyıcı THY, "IATA Travel Pass" uygulamasıyla bir pilot çalışma gerçekleştirdi. Böylece, yolcuların sağlık dokümanlarıyla seyahat bilgilerinin entegrasyonu sağlanacak.

THY yolcuları, uygulama üzerinde dijital pasaportlarını oluşturarak, test ve aşı sertifikalarını temin edebilecek. Böylece yolcular, seyahat edecekleri rota için uçuşa kabul doğrulamasını rahatça yapabilecek, seyahatlerini kolaylaştırmak için test veya aşı sertifikalarını hava yolları ve ilgili ülke otoriteleriyle paylaşabilecek.

THY, seyahat cüzdanı uygulamalarını belirlenen destinasyonlarda test ettikten sonra gerekli altyapı entegrasyonlarını da tamamlayarak, seyahat dokümanı kontrolünü tüm uçuş ağında dijitalleştirmeyi planlıyor.

Salgın döneminde yaşanacak belirsizlikleri minimuma indirmesi ve yolcu memnuniyetine katkı sağlaması beklenen bu girişimlerle THY, yolcularına akıcı ve zahmetsiz bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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