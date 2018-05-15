Theresa May ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Downing Street'te Bir Araya Geldi (3)

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmek üzere Downing Street'e gitti.

May, Çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek üzere gittiği Birleşik Krallık'ta Erdoğan'ı Downing Street'te kabul etti. Erdoğan, günün daha önceki, saatlerinde Birleşik Krallık Kraliçesi II: Elizabeth ile görüşmüştü. - Londra