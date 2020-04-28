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TFF eski Genel Sekreteri Alkin: Seçilmiş şehir ve statlarda bu lig biter

Süper Lig'in tamamlanmasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Genel Sekreteri Prof. Dr.

TFF eski Genel Sekreteri Alkin: Seçilmiş şehir ve statlarda bu lig biter
28.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:00

Süper Lig'in tamamlanmasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in nasıl tamamlanacağına karar verip gerisini profesyonellere bırakması gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde yönetişim hataları ortaya çıkıyor. Ben bunu geçmişte çok yaşadım. Kurallar ve maç trafiği adaletli belirlenmeli" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim  Üyesi ve TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in tamamlanması için en iyi seçeneğin, kalan maçların sağlık kontrolleri yapılmış, sosyal mesafe kurallarına uyumlu spor alanlarında oynanması olduğunu söyledi.Bilim Kurulu'nun Futbol Federasyonu'na ilettiği tavsiyeler göz önünde bulundurularak Süper Lig'in tamamlanabileceğine inandığını vurgulayan Prof. Dr. Alkin, "Seçilmiş şehirler ve statlarda kalan maçların oynatılıp ligin bitirilme ihtimali yüksek" değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Emre Alkin, "Öyle görünüyor ki, adeta ertelenmiş Avrupa Futbol Şampiyonası - Euro 2020'nin bir benzerini Türkiye'de yaşayacağız" dedi.

"DİĞER SEÇENEKLER UYGUN DEĞİL"

Süper Lig'le ilgili diğer iki seçeneğin Türkiye'ye uygun olmadığını belirten Prof. Dr. Alkin şöyle devam etti: "Ligleri olduğu gibi tescil etmek mümkün değil, çünkü Türkiye futbol ailesi henüz bu derece bir olgunluk ve terbiyeye ulaşmadı. Liglerin hiç oynanmamış gibi gelecek sene oynanmaya başlanması ise bir önceki seçeneğe göre daha uygun olabilirdi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1923'ten bu yana süregelen tarihinde yarım kalan bir lig veya maç yok. Dolayısıyla Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda turnuva tadında tamamanlacak bir ligin şu anki en uygun seçenek olduğunu görebiliyoruz. Bana öyle geliyor ki, yaz aylarında herkesin moralini yerine getirecek, heyecanlı bir etkinlik planlanıyor."

"KURALLAR VE MAÇ TRAFİĞİ ADALETLİ OLMALI"

Kuralların ve maç trafiğinin adaletli şekilde belirlenmesi durumunda bu yıl ligin insanların aklında soru işareti kalmayacak şekilde tamamlanacağına inandığını belirten TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, bunun için Federasyon'daki profesyonellere görev düştüğünü belirtti. Prof. Dr. Alkin şunları söyledi: "Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok tecrübeli, UEFA'daki turnuvaların bile altyapısını oluşturan kaliteli bir ekip vardır. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki profesyoneller yeni bir turnuva statüsünü layıkıyla hazırlayabilecek kabiliyete ve liyakata sahiptir."

Federasyonun liglerin nasıl oynanacağına karar verip gerisini profesyonellere bırakmasını gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, "Aksi takdirde yönetişim hataları ortaya çıkıyor. Ben bunu geçmişte çok yaşadım" uyarısında bulundu.

"İLKESEL OLARAK KARŞIYIM AMA"

İlkesel olarak liglerin yapısına müdahale edilmesine karşı olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Alkin, Play Off yönteminin denendiği 2012-2014 yıllarında Futbol Federasyonu'nda Genel Sekreter olarak görev yaptığını ve bunun sakıncalarına yakından tanık olduğunu belirterek, "Düzgün çalışan bir turnuvayı daha eğlenceyi olsun diye kurcalamak doğru değil. O zaman adalet duygusu kayboluyor. Ancak şu an yaşadığımız durum bir mücbir sebep yaratıyor. Futbolcular performanslarını ortaya koyarak şampiyon olmaya veya kümede kalmaya çalışacaklar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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