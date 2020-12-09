TFF: "UEFA'nın gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz"
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TFF: "UEFA'nın gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz"

09.12.2020 00:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:35
TFF:

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır.

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı, ayrıca TFF yetkilileri, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yanında olacaktır.

Üyesi olduğumuz UEFA'nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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