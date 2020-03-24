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Metin Kara, Ekonomi

TESOB Başkanı Kara: "Esnafımız kurallara uysun, virüsün yayılmasını elbirliğiyle önleyelim"

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle birçok esnaf ve sanatkarın işletmesinde çeşitli hizmet kısıtlamalarına gidildiğini belirterek, "Son olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından market, bakkal, büfe ve toplu taşıma araçlarına...

24.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:11
TESOB Başkanı Kara:

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle birçok esnaf ve sanatkarın işletmesinde çeşitli hizmet kısıtlamalarına gidildiğini belirterek, "Son olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından market, bakkal, büfe ve toplu taşıma araçlarına yönelik bir genelge hazırlandı. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızdan, yetkililer tarafından belirlenen kurallara uymalarını bekliyoruz. Virüsün yayılmasını elbirliğiyle önleyelim ve normal hayatımıza biran önce dönelim" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce lokanta, berber, kuaför başta olmak üzere birçok esnaf ve sanatkarla ilgili kısıtlamalara gidildiğini hatırlatarak, "İçişleri Bakanlığımız, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek" dedi.

Başkan Kara, tüm il ve ilçelerdeki market, bakkal ve büfelerin saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet vereceğini belirterek, "Ayrıca işletme içinde en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 10'da 1'i kadar olabilecek. Bu alan hesaplanırken depolar ve idari bürolar hariç tutulacak. Örneğin market, bakkal veya büfenin müşterilerine hizmet sunduğu alan 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri bulunabilecek. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacaklar" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, İçişleri Bakanlığı genelgesinde toplu taşıma araçlarıyla ilgili de yeni düzenlemeler yapıldığını belirterek "İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, söz konusu tedbirlerle ilgili denetimlerin de başlayacağını vurgulayarak, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızdan, yetkililer tarafından belirlenen kurallara uymalarını bekliyoruz. Virüsün yayılmasını elbirliğiyle önleyelim ve normal hayatımıza biran önce dönelim" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, esnaf ve sanatkarın koronavirüs salgını dönemini hasarsız atlatması için etkili ekonomik tedbirlerin de bir an önce uygulamaya koyulmasını beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Kısa Çalışma Ödeneği ile işletmelerde işçi kaybı yaşanmadan süreç atlatılabilir. Bu konuda İŞKUR internet sitesinde gerekli bilgiler ve formlar mevcuttur. Kuruma gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulabilir. Kamu ve özel bankaların da işletme ve bireysel müşterilerine yönelik çeşitli destek çalışmaları mevcut. Dileğimiz, bu destek paketlerinin bir an önce uygulamaya koyularak esnaf ve sanatkarımızın bu durağan dönemden en az hasarla çıkmasını sağlayacak tedbirlerin artırılmasıdır." - TRABZON

Kaynak: İHA

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