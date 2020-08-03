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TESK Başkanı Palandöken: "Fotoğrafçı esnafı iş yapamaz hale geldi"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte herkes, her yerde istediği fotoğrafı çekebilme imkanına sahip. Ancak fotoğraf çekip baskı yaparak ekmeğini kazanan emektarların işleri büyük zarar görüyor" dedi.

TESK Başkanı Palandöken:
03.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:28

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte herkes, her yerde istediği fotoğrafı çekebilme imkanına sahip. Ancak fotoğraf çekip baskı yaparak ekmeğini kazanan emektarların işleri büyük zarar görüyor" dedi.

Haksız rekabet yüzünden fotoğrafçılık mesleğinin bitme noktasına geldiğini ve okulların yeni kayıt döneminin başladığı günlerde yetkilileri uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okul kayıtlarında ve diplomalarda, nüfus kayıtlarında, ehliyet ve pasaport alım ve yenilemeleri ile birçok kamu kurum ve kuruluşlarında vesikalık ve biometrik fotoğraf çekilmesi fotoğrafçı esnafımızın mesleğini bitirme noktasına getirdi. Fotoğrafçıların en önemli gelir kaynağı olan vesikalık fotoğraf hizmetinin bitmemesi için devletin önlem alması gerekir. Herkes kendi işini yapmalı ve fotoğrafı işin ustası çekmeli" dedi.

Her önüne gelenin fotoğrafçılık yapmasının doğru olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm kamu kurumlarında vesikalık ve biometrik fotoğraf hizmetinin olması, vesikalık çekerek ayakta kalmaya çalışan fotoğrafçıları bitiriyor. Ayrıca düğün, mezuniyet, doğum günü gibi etkinliklerde eline fotoğraf makinesi alan herkes fotoğrafçılığa soyunuyor. Özellikle düğün salonlarında garsonu da aşçısı da fotoğraf çekiyor. Eskiden fotoğrafçının bir kıymeti, bir ağırlığı vardı. Fotoğrafçılık mesleğinin itibarını düzeltmek için, meslek odasına kaydı olan ve vergi veren gerçek fotoğrafçılar dışında kimse düğün salonlarına alınmamalı" şeklinde konuştu.

"Fotoğrafçılık sezonluk bir iş halini aldı"

Dijital fotoğrafçılığın gelişmesi ile birlikte geleneksel stüdyo ortamı ile fotoğraf basma alışkanlığının yok olduğunu anlatan Palandöken, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte herkes, her yerde istediği fotoğrafı çekebilme imkanına sahip. Ancak fotoğraf çekip baskı yaparak ekmeğini kazanan emektarların işleri büyük zarar görüyor. Yılların ustası olan fotoğrafçılar gelin-damat, sünnet, doğum günü gibi etkinliklerde sezonluk olarak dış çekim yapmaktan ileri gidemiyor. Bu da fotoğrafçılığı yıl boyunca ekmek kazanılan bir meslekten sezonluk bir gelir kapısı haline getiriyor. Öte yandan fotoğraflar artık dijital ortamda çekilip aynı şekilde saklandığı için fotoğrafçıların baskı işi de bitme noktasına geldi. Çekilen fotoğraflar hafıza kartına yüklendiği için çoğunlukla baskıya verilmiyor. Ancak unutulmamalı ki hafıza kartlarındaki fotoğrafların silinme ve yok olma ihtimali çok yüksek. Hayatımızda iz bırakan ve anılarımızı tekrar yaşamamızı sağlayan fotoğraflarımızı somut bir şekilde saklamaya özen gösterelim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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