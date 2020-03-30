Tersanelere gelen gemiler Altınova açıklarında bekliyor Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersanelerde bakıma girecek olan yabancı ülkelere ait onlarca gemi yasal karantina süresinin tamamlanması için açıkta bekletiliyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersanelerde bakıma girecek olan yabancı ülkelere ait onlarca gemi yasal karantina süresinin tamamlanması için açıkta bekletiliyor. 14 günlük süreyi tamamlayan gemiler personellerinde pozitif bir vak'aya rastlanmazsa tersanelere çekiliyor.

Yabancı ülkelerden bakım maksadıyla Türkiye'ye getirilen yabancı bandıralı gemiler, koronavirüs tedbirleri dahilinde 14 gün süre ile karantinada tutuluyor. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan gemiler, personellerinde yapılan taramada pozitif bir vak'a çıkmadığı takdirde tersanelere yanaşabiliyor. Gemiler ve personellerin taramaları ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yalova açıklarında bekleyen gemiler bu karantina süresinin tamamlanmasını bekliyor. - YALOVA

Kaynak: İHA