Ters laleler görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor
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Ters laleler görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Ters laleler görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ters laleler görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde çiçek açan ters laleler, güzelliğiyle görenleri mest etti. Bölge halkı tarafından 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömrü olan ters laleler, Yüksekova'nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Her sene vatandaşların uğrak mekanı olan bölgeler, 2 yıldır korona virüsü salgını nedeniyle adeta sessizliğe büründü.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan ters lalelerin, karların erimesiyle beraber doğada farklı bir renk cümbüşüne yol açtığını ifade eden Hüseyin Yiğit adlı vatandaş, "Ters laleler, bölgemizde eşsiz bir doğa manzarasıdır. Ancak dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs salgını, insanların bu doğa güzelliğini seyretmesine engel oluyor. Geçmiş senelerde ilçemize yurt içi ve yurt dışından çok kişi gelip bu eşsiz doğa güzelliklerini görüyordu. Ama iki yıldır kimse gelmiyor" dedi.

Ters laleler görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor
Ters laleler görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor
Ters laleler görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor
Ters laleler görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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