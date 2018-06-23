Terörle Mücadele Operasyonları

Mardin'de bir terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu, Şırnak'ta ise bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye barınma alanlarından kaçan terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin meskun mahal aramasında bir bölücü terör örgütü mensubu silahsız yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.