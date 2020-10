"Terim'de yaşlanma belirtileri var" diyen Fatih Altaylı'dan şoke eden iddia: Florya'da yönetime küfürler ediyor

Galatasaray eski yönetici ve gazeteci Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı takımın son durumunu değerlendirdi. Fatih Terim'in yönetime Florya'da küfür ettiğini iddia eden Altaylı, Galatasaray'ın mevcut durumunda tecrübeli teknik adamın da etkisinin olduğunu savundu.

Başarılı gazeteci ve Galatasaray eski yöneticisi Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fatih Terim ve Galatasaray'ı yorumladı.

İşte Altaylı'nın açıklamaları;

Hattori Hanzo'nun kılıcını getir, Fatih Terim'in egosunu kesmeye çalış, kesemezsin. Vurursun, bıçak körelir. Böyle bir ego. Bıçak kesmez. Egonun ağırlığı altında Fatih Terim bile eziliyor. Senin kimseye bir şey ispatlayacak bir şeyin yok. Avrupa şampiyonu olan tek Türk teknik adamsın. Avrupa şampiyonu olmuş takımın başındasın. 10-12 senede 8 şampiyonluğun var. Artık ağabey ol, baba ol. Beceremiyor.

"YÖNETİCİLERE KÜFÜRLER EDİYOR"

İçeride olanları anlatayım mı? Fatih Terim, koridorlarda yöneticilere küfürler ederek geziyor. Florya'da yöneticiler, Fatih Terim'den randevu alamıyorlar. Ben de vermem o yöneticilere randevu falan. Aciz bir yönetim.

"EN PAHALI KADRO SENDE TERİM"

Takımı, teknik direktörü yönetmekten aciz bir yönetim ama yönetim aciz de, peki ey Fatih Terim, yönetim senin istediğin transferleri yapamadı. Senin altında hala Türkiye'nin en iyi takımı var kadro olarak baktığında. Bunu takım yapıp yapamadığın ayrı bir tartışma. Bunu takım yapıp yapamadığın ayrı bir tartışma. En pahalı kadro sende.

"TERİM CANIMIZ CİĞERİMİZ AMA NORMAL OL KARDEŞİM"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenememesinin sebebi orta sahada 1-1.5 oyuncunun eksik olması mı? Kimi istedin de alınmadı? Hangi büyük yetenek var keşfettiğin? Ne olmadı, ne? Diagne veya Falcao top taşınamıyor olmasının sebebi 1 tane orta saha adamı mı? Ne? Sürekli ağız burun büzüştürmekle bu işler yürümüyor. Fatih Terim canımız ciğerimiz. Bize yaşattığı başarılara minnet etmemek mümkün değil. Ağabey sen de normal ol kardeşim.

"NE OLUYOR, LOOK AT THE TABELA"

Rangers'a elenmek neyin nesi ağabey? Rangers baktığın zaman Avrupa'nın üçüncü sınıf takımlarından bir tanesi, haydi iki. Rakibin sana büyük saygı duyuyor. Sen sana büyük saygı duyan rakip teknik direktörle niye kavga ediyorsun ağabey? Steven Gerrard ile maç esnasında niye kavga ediyorsun? Adam sana Avrupa'nın en iyi takımlarından biri demiş, en iyi hocalardan biri demiş. Sana bir sürü güzel şeyler söylemiş. De ki söylemedi. Sen onun ağabeyisin. Ne oluyor, look at the tabela!

"3 MAÇTA POZİSYON YOK"

3 maç oynuyorsun, 3 maçta pozisyonun yok. Dear Technical Director, where is the pozisyon? Şunu anlarım, futbolda şöyle günler vardır, baskı altına alırsın, her şey olur ama olmaz. Olmadı mı olmuyor. Emre'nin poposuna çarpan Johnson'un frikiği. Tek kale oynadın, pozisyonları yok, orta sahadan vurdular oldu. Kimse Fatih Terim'e o gün kötüsün demedi.

"SENDEN BAŞKA HERKES SUÇLU"

3 maçta 0 pozisyon neredeyse. Rakip kalecilerin kurtarışı yok. Kaybedilen puanlar, kaybedilen büyük para 6 milyon euro, neredeyse 60 milyon TL. Bunu da kaybettin. Sonra benden başka herkes suçlu. 'Sorumluluk bende' ama suçlu futbolcular. 'Tüm sorumluluğu alıyorum' ama suçlu yönetim. Sakin ol, rahat ol. 'Arkadaşlar ben çuvalladım, istifaya hazırım' de. Yönetimde de bu yok, daha Terim'den randevu alamıyor. Terim'in yerinde olsam ben de bu yöneticilere randevu vermem, bunlar kim?

"TERİM ÇOK KIYMETLİ BİR İSİM"

Fatih Terim'in tespitleri (Kasımpaşa maçı sonrası açıklamaları) son derece doğru. Ben Galatasaray'ın başkanı olsam, genel kurulundan biri olsam... Fatih Terim, Galatasaray açısından sembolik olarak da, her açıdan da çok kıymetli bir isim. Bütün söylediklerimi bir kenara atalım.

"FATİH TERİM'İ CEO YAPIN"

Yapılması gereken şudur. Ben bugün Galatasaray'da yetkili olsam, derim ki, 'Seni futbolun sahibi olan Sportif AŞ seni müreffeh aza olarak atıyorum, CEO yapıyorum' Satmak mı lazım sen sat, almak mı lazım sen al, atmak mı lazım sen at. You are the Boss! Öyle bir hale getir ki bütün bu satma, alma, oynatma, oynatmama işlerini bırak. Çok net.

"TERİM, ALMAYI VE SATMAYI BİLİYOR"

Yönetimler satmayı bilmiyor. Fatih Terim biliyor. Yönetim almayı da bilmiyor. Fatih Terim biliyor. Teknik konuları zaten bilmez yönetim, Fatih Terim onu da biliyor. Gel ağabey! Ben Galatasaray'ın başkanı olsam yapacağım tek şey budur. Fatih Terim'i Sportif AŞ'ye CEO olarak atarım. Mali işlerden anlayan dünyaca ünlü birini de koyarım tamam.

"BU BORÇTA TERİM'İN DE PAYI VAR"

Özhan Canaydın döneminde Fatih Terim 40 transfer yaptı. Gittiler çöpe atılmış Revivo'ya 10 milyon dolar verdiler. Burak Elmas, Ali Dürüst, Özer Saraçoğlu vardı. Ofiste dedim, 'Delilik bu, verilir mi bu para'. Galatasaray'ın bugünkü batağı, Revivo'ya 10 milyon dolar verilerek başlandı. Sonra üstüne tüyler dikildi, en büyük tüyü de Ünal Aysal dikti. Var, Galatasaray'ın borcunda Fatih Terim'in payı var. Yok demesin. Cahile her şeyi yutturursun da bilene yutturamazsın. Gitsinler, arşivler açık. Aynen böyle oldu. Startı budur. Sonra çığ gibi büyüdü o işler ama başlangıç o.

"BAŞKAN O DÖNEM POMPACILIK YAPIYORDU"

Ben Galatasaray'ın tarihini yaşadım, uzaydan gelmedim ben. Beni kulüpten atan başkan o zaman esamisi yoktu kulüpte, pompacılık yapıyordu benzin istasyonunda. Nasıl aldığını bildiğim benzin istasyonunda. Ayıp değil. Hoca ister, yönetim alamaz.

"CAMİAYI TUTAN TEK YAPIŞKAN TERİM"

Fatih Terim'in bugün önemi aslında daha fazla. Camiayı bir arada tutan tek yapışkan Fatih Terim. Kulüp yönetim kurulu adı altında olan Dursun Özbek'i, benim de içinde bulunmuş olduğum bir grup aptal yönetimden alacağız diye bu güruhu koyduk, bunlar da Fatih Terim'in tırnağı olamaz. Taraftar da bunu biliyor.

"BU İŞLER 'I LOVE YOU' İLE OLMUYOR"

Fatih Terim'in ayarını yönetim bozdu. Net konuşmak lazım. Bu işler 'I Love You Terim' ile olmaz. Terim sizleri ciddiye almaz. Bir tarafta oğlu üzerinden başkancılık oynamaya çalışan bir başkan, bir taraftan ne idüğü belirsiz, nereden indiği belirsiz bürokratımsı bir adam ve bir de 'I Love You Hocam' diye gezen bir Abdürrahim Albayrak. İyi, hoş falan filan da bugün senin yanında eskiden sana destek veren insanlar yok. Artık ağırlık noktası olması lazım Abdürrahim Albayrak'ın. Olamadığın zaman böyle olursun. Bazı Galatasaray ortamlarında enteresan eleştiriler yapılıyor. Neler yazıyorlar bir görsen...

"TERİM DENEMİYOR, DENE"

Fatih Terim, kağıt üzerinde en iyi takımı çıkarmıştır. Türkiye'nin şartlarında doğru yapıyor. Bir takım denemeler yapıyor ve kaybediyor olsa anlarım. Belhanda yedek, Feghouli oynamıyor, Taylan yok falan anlarız. Taylan Antalyalı o görevi yürütemiyor. Rakipler uyandı senin işine. Taylan'ın fonksiyonu kalmadı. Neden Donk'u denemiyorsun, dene. Sen daha önce Ömer Bayram ile oynadın. Neden demiyorsun. Olmadık yerde alıyorsun. Onyekuru'nun yokluğunda Ömer Bayram'ı neden oraya koymuyorsun, bir dene.

"YAŞLANMA EMARELERİ VAR"

Arda ile olmayacağı çok net. Sürekli tepki toplayan isimlerde neden ısrar ediyorsun. Bir dene. Ruhen yaşlanma emareleri var Fatih Terim'de. Belki de ruhen yıpranmış, yorulmuş olduğundan kendini koruyacak şeyler yapıyor.