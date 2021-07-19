TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak ağaçlık alana dalan otomobil takla attı: 1 yaralı
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TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak ağaçlık alana dalan otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana daldıktan sonra defalarca takla attı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana daldıktan sonra defalarca takla attı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü hafif şekilde yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00: 30 TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Ankara istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Ulaş Y. yönetimindeki 34 DBN 925 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Süratli şekilde seyir halinde olduğu iddia edilen otomobilin ağaçlık alandan yola tekrardan savrularak defalarca takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta tek başına bulunan sürücü Ulaş Y.'yi ilk müdahalesinden ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası metrelerce sürüklenen otomobil kullanılamaz hale gelirken kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Hastanede tedavi altına alınan Ulaş Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken otoyolda oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak ağaçlık alana dalan otomobil takla attı: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak ağaçlık alana dalan otomobil takla attı: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak ağaçlık alana dalan otomobil takla attı: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak ağaçlık alana dalan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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