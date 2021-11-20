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TEM'deki kazada kaçan hafriyat kamyonu şoförü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde, 2 kişinin öldüğü kazada olay yerinden kaçan hafriyat kamyonu şoförü polis ekiplerince yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde, 2 kişinin öldüğü kazada olay yerinden kaçan hafriyat kamyonu şoförü polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince, bariyerleri aşarak karşı yöne Ankara istikametine geçti. Sürücünün durduramadığı kamyonu, 34 BGV 965 plakalı cip başta olmak üzere 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cipte bulunan 25 yaşındaki Türkmenistan uyruklu çocuk bakıcısı araçtan fırlayarak, hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan anne ile 3 yaşındaki çocuğu da ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan anne D.S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan E.T. için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucunda hafriyat kamyonu şoförü E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

TEM'deki kazada kaçan hafriyat kamyonu şoförü yakalandı

TEM'deki kazada kaçan hafriyat kamyonu şoförü yakalandı

TEM'deki kazada kaçan hafriyat kamyonu şoförü yakalandı

TEM'deki kazada kaçan hafriyat kamyonu şoförü yakalandı

TEM'deki kazada kaçan hafriyat kamyonu şoförü yakalandı

TEM'deki kazada kaçan hafriyat kamyonu şoförü yakalandı

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