Tem'de Bayram Yoğunluğu Gece Saatlerinde Havadan Görüntülendi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin gece saatlerine rağmen TEM Otoyolunda oluşturduğu yoğunluk havadan böyle görüntülendi.

İstanbul'dan 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde artarak devam ediyor. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Kocaeli-İzmit kesimindeki yoğunluk anları, havadan böyle görüntülendi. Görüntülerde araçların zaman zaman trafikte tamamen durduğu görünüyor. TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde duran trafikte araçlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. - KOCAELİ