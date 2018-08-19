Tem'de Bayram Yoğunluğu Gece Saatlerinde Havadan Görüntülendi
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin gece saatlerine rağmen TEM Otoyolunda oluşturduğu yoğunluk havadan böyle görüntülendi.
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin gece saatlerine rağmen TEM Otoyolunda oluşturduğu yoğunluk havadan böyle görüntülendi.
İstanbul'dan 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde artarak devam ediyor. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Kocaeli-İzmit kesimindeki yoğunluk anları, havadan böyle görüntülendi. Görüntülerde araçların zaman zaman trafikte tamamen durduğu görünüyor. TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde duran trafikte araçlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. - KOCAELİ