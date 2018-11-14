Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Di·lci·, "Telefona 90 santimetre altında, yastık altında veya yanında uyuyorsak beyin tümörü olma olasılığımız yüzde 90. Dolayısıyla telefonun uykuya daldığımız odada olmaması gerekiyor." dedi.

Kuşadası ilçesi Güvercinada Uygulama Oteli'nde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği iş birliği ile 1. Uluslararası Multidisipliner Bağımlılık Kongresi düzenlendi.

Kongrede, öğrenciler, teknolojinin ve sosyal medyanın zararlarını tiyatral gösteri eşliğinde anlattı.

Burada konuşma yapan Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Tuncay Di·lci·, dijital bağımlılığı ciddi anlamda sorun olarak gördüğünü, teknolojiye karşı olmadıklarını sadece teknolojiyi doğru kullanmaktan yana olduklarını söyledi.

Sosyal medya, oyun, akıllı telefon ve sanal gerçeklik bağımlılığının ciddi anlamda rahatsız edecek noktaya geldiğini aktaran Dilci, "Bugün eğitim camiasında dikkat eksikliği ve hiperaktive dediğimiz anlık o sanal kurmanın verdiği suçlar kadar kolay olan o oluşum, narsist kişilikleri besleyecek noktaya geldi diyebiliriz. O nedenle trafikte terörler esiyor. Kabulsüz tahammülsüz ve metanet gösteremeyen yeni nesil yetişiyor. Bu da ders çalışmalarından tutun toplumsal duyarlılığa kadar farklı sonuçlar gösteriyor." dedi.

İnternet bağımlılığında ani mod değişmeleri, yerinde duramama, birtakım titreme ve daha sonra sanal kimlik oluşması gibi rahatsızlıkların hissedildiğini aktaran Dilci, bir kişinin gerçek anlamda "kendilik" değeri ile yeni oluşturduğu sanal kimlik arasındaki fark birtakım iç çatışmalara ve huzursuzluklara sebebiyet verdiğini, bu nedenle bir doyum aracı olarak sanal ve sosyal medyayı kullanan insanlarla gerçek iletişim kuran insanların algı ilişkilerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu ifade etti.

Cep telefonunun günde 110 kez açıp kapatıldığına dikkati çeken Dilci, akşamları aileye ve çocuklara zaman ayırmak için mesai bittikten sonra telefonun sesini kısıp ikinci gün dönmek üzere kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Dijital materyallerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Dilci, şunları kaydetti:

"Telefona 90 santimetre altında, yastık altında veya yanında uyuyorsak beyin tümörü olma olasılığımız yüzde 90. Dolayısıyla telefon uykuya daldığımız odada olmaması gerekiyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu karşımıza çıkan en büyük problem. Öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu ciddi bir sıkıntı. Çünkü birim zamanı içerisinde o 24 karelik sürekli geçiş ve hareketli resimlerden çocuk uzaklaştığı zaman her şeyin hareket etmesini istiyor. Dolayısıyla tatilden de, kitap okumadan da, filimden ve arkadaşlık ilişkilerin den de her şeyden çabuk sıkılıyor."

Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici de kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise farklı üniversitelerden 9 profesör, alanında uzman 41 akademisyen ile il genelinde görev yapan bin 200 öğretmenin kongredeki çalışmalara katılacağını, 3 gün sürecek kongrenin sonunda da bir kitap hazırlanacağını söyledi.