Telefonla 10 bin TL dolandırdı, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de telefon dolandırıcılığıyla hesabına gelen 10 TL'yi çekip harcadığı iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan Volkan K., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 10 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre, İ.B.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, söyledikleri hesaba para yatırmasını istedi. Hesabından 10 bin TL parayı IBAN numarasına havale yapan İ.B., dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme sonucu paranın Volkan K.'nın hesabına gittiği tespit edildi. Şüpheli Volkan K. hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Volkan K.'yı, 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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