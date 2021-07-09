Telefon dolandırıcısından muhabire pişkin yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Telefon dolandırıcısından muhabire pişkin yanıt

Telefon dolandırıcısından muhabire pişkin yanıt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da telefonla aradıkları 70 yaşındaki kadına kendilerini savcı olarak tanıtan ve 70 bin TL'sini dolandırdıktan sonra ikinci günde kadının bankadaki parasını da almak isterken yakalanan dolandırıcılardan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da telefonla aradıkları 70 yaşındaki kadına kendilerini savcı olarak tanıtan ve 70 bin TL'sini dolandırdıktan sonra ikinci günde kadının bankadaki parasını da almak isterken yakalanan dolandırıcılardan biri tutuklandı. Dolandırıcı şahsı görüntüleyen İHA muhabirinin 'neden dolandırdınız' sorusuna ise şahıs 'hadi lan bak işine' yanıtını verdi.

Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.I. (70) isimli kadını telefon ile arayıp kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, kadının iki adet 15 gramlık burma bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 3 çift altın küpe, 5 adet altın yonca şeklinde broş, 6 adet altın yüzük ve 2 bin 900 TL nakit parasını dolandırdı. Olayın ertesi günü kadını bir kez daha arayan şahıslar, üzerine atılı suçlardan kurtulması için bankadaki parasını da çekip eve gelecek olan şahsa vermesini istedi. Bu arada kadının yeğeni polisleri arayarak durumu anlatınca Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonu Dinar İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat bizzat yönetirken, A.I. isimli kadının evine parayı almak için gelen İsmail P. (38) isimli şahıs kapıyı çalınca evde hazır bekleyen polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İsmail P. adliyeye sevk edildi. Polisler eşliğinde adliyeden çıkarılan İsmail P.'nin, kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin 'neden dolandırdınız, suç ortağınız var mıydı, kaç kişiydiniz' sorularına 'hadi lan bak işine' yanıtını vermesi ise pişkinliğini gözler önüne serdi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan İsmail P., ardından cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Telefon dolandırıcısından muhabire pişkin yanıt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 'düşmüştür' diye savundu
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Melisa Döngel Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Telefon dolandırıcısından muhabire pişkin yanıt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:20:11. #1.15#

title