Tekstilkent"Te Yatırımcılar Sıraya Girdi

CEMAL AŞAN - Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile hayata geçirilen Van Tekstilkent'te inşa edilen 32 fabrika binası doldu, yatırım yapmak isteyen firmalar yeni yer tahsisi için sıraya girdi.

Van'da ekonomiyi canlandırmak ve istihdama katkı sağlamak için 57 milyon liralık yatırımla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan "Tekstilkent"te doluluk yüzde 100'e ulaştı.

İnşa edilen fabrika binalarının teslim edilmesiyle üretime başlayan yatırımcılar, şu ana kadar 2 bin kişiyi istihdam ederek kentteki işsizliğin azaltılmasına katkı sağladı.

Yapımı tamamlanan 32 binanın tamamının dolduğu "Tekstilkent"te yatırım yapmak isteyen 30'un üzerinde yatırımcı da yer tahsisi için sıra bekliyor.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), yatırımcıların talebinin karşılanması amacıyla Van'da "Tekstilkent"in ikinci etabının kurulması için çalışma başlattı.

"30 firmada 3 bin 500 kişi çalışıyor"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tekstilkent"te bulunan 32 fabrika binasının ihtiyaçlarına göre 15 firmaya tahsis edildiğini söyledi.

"Tekstilkent"te 2 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Güray, "Van'da Tekstilkent dışında 15 firma da farklı yerlerde kiralama yöntemiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Konfeksiyon alanında Tekstilkent ve dışındaki 30 firmada şu anda 3 bin 500'ün üzerinde genç istihdam ediliyor." dedi.

Güray, yüzde 100 doluluğa ulaşmasıyla yeni yer ihtiyacının gündeme geldiği "Tekstilkent"te, aynı bölgedeki 77 dönümlük alanı ikinci etap olarak planladıklarını ancak yatırımcılardan gelen talepler üzerine buranın da yetersiz kalacağını değerlendirdiklerini belirtti.

"Yatırımcılar, yatırım için yer bekliyor"

Bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını bu konuda bilgilendirerek Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında ikinci etabın daha büyük bir alanda faaliyete geçirilmesi için gerekli müracaatlarda bulunduklarını vurgulayan Güray, şunları aktardı:

"İl ve bölge olarak genç nüfus bakımından Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30'u 15-24 yaş aralığında. Bu potansiyeli ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Genç nüfus potansiyeli ve hükümetin uyguladığı 6. bölge teşviklerini birlikte değerlendirdiğimizde bölge olarak oldukça cazip bir durumdayız. Üstüne Van'ın lojistik avantajları eklendiğinde ciddi manada talepler alıyoruz. Batıda belli bir üretim, ihracat potansiyeli olan firmalar bizden acilen yatırım için yer bekliyor. Biz de onların taleplerine karşılık vermek için yerelde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düzeyinde gereken çalışmaları yapıyoruz."

Güray, Van'da şu anda 30 firmanın üretim yaptığını, bu rakamdan daha fazla yatırımcının da kendilerinden yer beklediğini ifade etti.

İkinci etap "Tekstilkent"in de faaliyete geçmesiyle Van'da 10 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflediklerini vurgulayan Güray, bu sayede kentteki işsizliğin önlenmesine çok büyük katkı sağlanacağının altını çizdi.

"Devlet ciddi destekler veriyor"

Van'ın 6. bölgede olması dolayısıyla yatırımcılara ciddi desteklerin verildiğini ifade eden Güray, şöyle devam etti:

"Ortalama bir tekstil fabrikası 150-200 kişi çalıştırıyor. Ortalama 100 kişi hesaplandığında, asgari ücretin işverene maliyeti normal ücretin 800 lira daha üzerinde. 6. bölgede yatırım yapıldığında Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) 12 yıl, OSB dışında 10 yıl işveren bu maliyetten muaf oluyor. Bu da özellikle 100 personel çalıştıran bir firmanın sadece sigorta işveren payı ve vergiden aylık 80 bin liranın cebinde kalması anlamına geliyor. Bu rakam OSB dışındaki yatırımlarda 10 yılda yaklaşık 10 milyon liraya, OSB içinde olursa 12 milyon liraya denk geliyor. Bunun yanında bedelsiz yer tahsisi, satın alınacak makine ve ekipmanda KDV muafiyeti, ithal ediliyorsa gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Yapılan yatırımın sabit yatırım tutarının OSB içinde yüzde 55, OSB dışında da yüzde 50'si oranında vergi muafiyeti var. Bunlar uzun vadede hesaplandığında işverenler için oldukça karlı."

"Van, Avrupa'nın doğuya açılan kapısı"

Türkiye'de yatırımcıların Uzak Doğu ülkeleri ile rekabet edebilmeleri için maliyetleri düşürmeleri gerektiğine dikkati çeken Güray, bunun için Van'ın yatırım yapılabilecek en avantajlı yerlerden biri olduğunu anlattı.

Van'ın lojistik anlamda da birçok avantaja sahip olduğunu aktaran Güray, "AB üyelik süreci düşünüldüğünde Van, Avrupa'nın doğuya açılan kapısı olacak. Van'ı merkeze alarak İstanbul mesafesinde 360 derecelik bir daire çizdiğimizde 200 milyonluk pazara iki saatte erişme kapasitesine sahip olduğunu görebiliriz. Yine İran ile 300 kilometrelik sınırımızla Van çok avantajlı bir kent." diye konuştu.

Van'ın 2017 yılında ihracat rakamının ortalama 42 milyon dolar olduğunu belirten Güray, "Tekstilkent'te faaliyet yürüten bir firmanın sadece 2018 yılı ihracat hedefi 10 milyon dolar ve bunu yakalamak üzereler. Bu da şunu gösteriyor. Tekstilkent'te faaliyet yürüten sadece bir firmayla Van'ın ihracatına yüzde 25'lik katkı sağlanmış oluyor. Bu rakam ikinci etabın faaliyete geçmesiyle katlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA