Teksas'taki elektrik dağıtım şirketinden 'kar fırtınası' iflası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Teksas'taki elektrik dağıtım şirketinden 'kar fırtınası' iflası

02.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:47
Teksas'taki elektrik dağıtım şirketinden 'kar fırtınası' iflası

ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan ve meydana gelen elektrik kesintileriyle ülkede infial yaratan kar fırtınası nedeniyle eyaletteki 700 bin kişiye elektrik sağlayan dağıtım şirketi Brazos Electric Power Cooperative'den iflas kararı geldi.

ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan ve meydana gelen elektrik kesintileriyle ülkede infial yaratan kar fırtınası nedeniyle eyaletteki 700 bin kişiye elektrik sağlayan dağıtım şirketi Brazos Electric Power Cooperative'den iflas kararı geldi.

ABD'de geçtiğimiz haftalarda ülkenin yarısını etkileyen ve 47 kişinin hayatını kaybettiği, kar fırtınasında "ihmalkarlık" suçlamasıyla karşı karşıya kalan elektrik dağıtım şirketinden ilk iflas haberi geldi. Yaklaşık 700 bin kişiye elektrik sağlayan dağıtım şirketi Brazos Electric Power Cooperative, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada 2 milyar doları aşkın fatura karşısında başka seçeneklerinin kalmadığı ifade edildi.

Şirketi istifaya götüren nedenin ise eyalette yaşanan kar fırtınası olduğu duyuruldu.Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

ENERJİ ŞİRKETLERİNE PEŞ PEŞE DAVA

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirketine 'fahiş fiyat' uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık toplu dava açmıştı. Öte yandan, Teksas'ta dondurucu soğukta kardeşiyle uyuduğu yatakta annesi tarafından ölü bulunan 11 yaşındaki Cristian Pineda'nın hipotermiye maruz kalmıştı. Evin elektriğinin ve ısıtma sisteminin iki gün boyunca devre dışı kaldığını belirten Pineda'nın ailesi, elektrik sağlayıcı şirketler aleyhine, "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle 100 milyon dolarlık dava açmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Teksas'taki elektrik dağıtım şirketinden 'kar fırtınası' iflası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 17:48:40. #1.14#
title