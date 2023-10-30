Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığı 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda, Togg ve sahipleri özel bir konvoy düzenledi!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığı 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ve sahipleri özel bir konvoy düzenledi! SDN Kurucusu Hakkı Alkan da Togg konvoyu ve kutlama deneyimlerini aktardı.

Yüzlerce Togg ile Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık! ????

Togg, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü çerçevesinde unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Togg tarafından düzenlenen bu etkinlikte, T10X sahipleri, Türkiye'nin elektrikli otomobil dönemine geçişini temsil ederek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldiler.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Togg sahipleri, 100. yıl kutlamalarına katılmak için bir araya geldiler. 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde dünya genelinde Türkiye'nin otomobilini tanıtarak önemli bir rol üstlenenTogg, aynı zamanda yeni T10X modellerinin hızla üretildiğini ve TOGG T10X kullanıcılarının sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.