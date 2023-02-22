You, Netflix Top 10 listesini kırdı geçti!

Netflix geçtiğimiz günlerde 6-22 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı. İşte Netflix'te en çok izlenen diziler…

Netflix'te en çok izlenen diziler: You, listeyi ele geçirdi!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.

Şimdi de 6-22 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Geçtiğimiz haftanın listesinde de 4. sezonu ile zirvede olan You, bu hafta tüm sezonları listeye sokmayı başardı. Bu da onu platformun 2023 ilk çeyreğindeki en başarılı yapımı konumuna getirdi.

Netflix'te bu hafta en çok izlenen filmler belli oldu! Yeni rekor mu geliyor?