You, Netflix Top 10 listesini kırdı geçti!
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 6-22 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı. İşte Netflix'te en çok izlenen diziler…
Netflix'te en çok izlenen diziler: You, listeyi ele geçirdi!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor.
Şimdi de 6-22 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Geçtiğimiz haftanın listesinde de 4. sezonu ile zirvede olan You, bu hafta tüm sezonları listeye sokmayı başardı. Bu da onu platformun 2023 ilk çeyreğindeki en başarılı yapımı konumuna getirdi.
Netflix'te bu hafta en çok izlenen filmler belli oldu! Yeni rekor mu geliyor?
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#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1You: 4. sezon264 milyon 60 bin2Perfect Match: 1. sezon124 milyon 650 bin3You: 1. sezon722 milyon 400 bin4Red Rose: 1. sezon121 milyon 270 bin5Wednesday: 1. sezon1320 milyon 240 bin6Ginny & Georgia: 2. sezon718 milyon 510 bin7Full Swing: 1. sezon117 milyon 110 bin8Love Is Blind: 3. sezon715 milyon 860 bin9You: 3. sezon1015 milyon 620 bin10You: 2. sezon615 milyon 120 bin
You Teknoloji Haberler
Siz en çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!