Yerli Netflix filmi İyi Adamın 10 Günü'nden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, genişleyen içerik kütüphanesiyle kullanıcı deneyimini yükseltmeye devam ediyor. Şimdi ise Türk imzası taşıyan İyi Adamın 10 Günü filminden ilk fragman geldi.

Netflix'in yerli filmi İyi Adamın 10 Günü'nden ilk fragman geldi!

Netflix'in son zamanlarda seyirciye sunduğu Türk imzalı film ve dizileri, dünya genelinde bir başarı sergiliyor. Şimdi ise bu yerli yapımlar arasına katılan ve yeni üçlemenin ilk filmi olan İyi Adamın 10 Günü için tanıtım fragmanı yayınlandı.

Mehmet Eroğlu'nun aynı isimdeki romanından uyarlanan İyi Adamın 10 Günü, kötülüklerle dolu dünyada iyi bir adam olarak kalmaya çalışan Sadık karakterini konu alıyor. Kendisi bir dedektif ve oldukça zorlu bir vakayı çözmesi gerekiyor.

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Vakanın çözüme kavuşması için dört kadına yardım etmesi gerekiyor. Çözülmesi güç olan bir kayıp vakasına karışan Sadık için bu süreçte iyilik ve kötülük arasında çizgi oldukça bulanıklaşır. Kendisi, iyi bir insan olmayı sorgulamaya başlar.

Yönetmen koltuğunda Ulaç Bayraktar'ın oturduğu Yerli Adamın 10 Günü'nün senaryosu ise Mehmet Eroğlu ve Damla Serim tarafından yazıldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Nejat İşler, Şenay Gürler, İlayda Alişan, Barış Falay, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, İlayda Akdoğan, Gözde Kaya, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik yer alıyor.

Üçlemenin ilk filmi olan Yerli Adamın 10 Günü, 10 Şubat tarihinde seyirciye sunulacak. Bu üçlemedeki diğer yapımlar hakkında henüz net bilgi bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde paylaşılan bilgilerle belli olacaktır.

Peki sizler Yerli Adamın 10 Günü filmi hakkında neler düşünüyorsunuz? Konusunu beğendiniz mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.