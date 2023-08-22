Yerli kripto para borsası Bzetmex, ekosistem para birimi Bzetcoin'i kripto para borsası XT'de listeleyeceğini duyurdu. Ayrıca, Bzetmex Global platformuyla küresel yatırımcıların da alım satım yapabilecekleri bir hizmet sunacak.

Yerli kripto borsası, ekosistem para birimini küresel yatırımcılara açacak

İSTANBUL, – Yerli kripto para borsası Bzetmex, ekosistem para birimi Bzetcoin'i kripto para borsası XT'de listeleyeceğini duyurdu. Yerli kripto para borsası ayrıca küresel yatırımcıların da diledikleri gibi alım satımı yapabilecekleri Bzetmex Global platformunu Eylül ayının sonunda yayına alacağını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan, "Bzetmex, şu an Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturma izni olan yabancı vatandaşlar için 7/24 kripto para alım satımı hizmeti veriyor. Erişilebilir ve memnuniyeti önceleyen müşteri hizmetlerimiz, Bzetmex soğuk cüzdanımız ve hızlı işlem platformumuzla kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştık. Piyasaların nasıl işlediğine dair bilgi birikimimizi güncel gelişmelerle harmanlayarak yatırımcılara aktarıyoruz. Ekosistem kripto para birimimiz Bzetcoin'i çok yakında küresel kripto para borsası XT'de listeleyerek 6 milyonu aşkın kullanıcının işlemlerine açacağız" dedi.

"KÜRESEL PLATFORMUMUZ EYLÜL 2023'TE YAYINDA OLACAK"

Turan, kripto para ekosisteminde hedeflerinin büyük olduğunun altını çizerek değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Küresel yatırımcıların da diledikleri gibi kripto para alım satımı yapabilecekleri Bzetmex Global platformumuzu Eylül sonuna kadar yayına alacağız. Şu an yerli ve oturma izni olan kullanıcıların kripto işlemleri gerçekleştirebildiği uygulamamıza, Android ve iOS platformların yanı sıra internet üzerinden de erişilebiliyor. Yatırım piyasasının kurumsal oyuncularının ilgisinin kriptoya yöneldiği, kripto piyasalarındaki gündemin her geçen gün değiştiği, dünyanın finansal dönüşümde önemli kararlar almanın eşiğinde, perakende yatırımcının da yerli ve güvenilir kripto para borsası arayışında olduğu bu dönemde piyasanın ihtiyacına yanıt verecek deneyimleri Bzetmex ve Bzetcoin topluluğuyla birlikte geliştireceğiz."