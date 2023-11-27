Yeni enerjili araçlara yönelik süper şarj istasyonu
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Çin'in Yichang kentinde faaliyete geçen süper şarj istasyonu, yeni enerjili araçlar için şarj süresini kısaltıyor.
Yeni enerjili araçlara yönelik süper şarj istasyonunun çeşitli görüntüleri
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde yeni enerjili araçlara yönelik süper şarj istasyonuna hızlıca göz atalım.
Son günlerde faaliyete geçen bir süper şarj istasyonu, yeni enerjili araçlar için şarj süresini 30-40 dakikadan 10 dakikaya düşürüyor.
Yichang kentinde 30.000'i aşkın yeni enerjili araç bulunuyor.
Çin Devlet Elektrik Şebekesi Yichang Elektrik Tedarik Şirketi kente standardize edilmiş 400'den fazla şarj istasyonu kurdu.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji