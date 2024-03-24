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Xiaomi SU7 Parçaları İkinci Elde Satışa Çıktı

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Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili, resmi lansman için gün saymaya başladı. Ancak Xiaomi, otomotiv dünyasına girmeden önce beklenmedik bir sızıntı yaşamış gibi duruyor. Xiaomi SU7'ye ait olduğu iddia edilen birçok parça ve aksesuar ikinci elde satışa çıktı.

Xiaomi SU7 parçaları satışa mı çıktı?

Xiaomi Auto markasıyla satışa çıkacak ilk otomobil, 28 Mart'ta Çin'de düzenlenecek bir lansmanda görücüye çıkacak. Etkinlik sektörde büyük bir heyecan ve beklenti yaratmış olsa da, SU7'den sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi ve SU7 yazılı bazı parçalar ikinci el platformlarına düştü.

Xiaomi'nin ilk elektrikli aracına ait olduğu iddia edilen çeşitli direksiyon, fren kaliperleri, fren pedalları, arka lambalar internette satışa çıktı. Satıcılar, bu parçaların orijinal olduğunu ve test araçlarından söküldüğünü iddia etti. Ancak birçok parçanın, özellikle de direksiyon simitlerinin yıpranmış olduğu görülüyor.

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İkinci el platformlarında paylaşılan arka lambaların kalitesi de şüphe uyandırıyor. Bazı lambalarda kısmen fabrika cam filmi bulunduğu fark edildi. Bu parçaların nereden geldiği belirsiz olsa da, resmi tanıtımdan önce sızıntı yaşandığına dair şüpheleri artırdı.

Çin'de 28 şehirdeki 59 mağazada siparişlere hazırlık sürüyorken, yapılan son açıklama, araca talebin büyük olduğunu ortaya koydu. Xiaomi CEO'su Lei Jun, yaptığı açıklamada satış tarihi duyurusunun ardından bir gün içerisinde 100 binden fazla kişinin mağazalara geldiğini ve SU7 için rezervasyon yapmak istediklerini paylaştı.

Aracın fiyatı şimdilik belirsiz ve 28 Mart tarihinde satışa sunulduğunda göreceğiz. Çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar, Xiaomi SU7 fiyatı için 28 bin doların üstünü işaret ediyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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