Xiaomi Redmi 12 5G'nin Geekbench Skoru Sızdırıldı

Geçtiğimiz ay uygun fiyatlı Redmi 12 4G modelini tanıtan Xiaomi, serinin 5G destekli versiyonu için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik özellikleri ile dikkat çeken Redmi 12 5G modelinin Geekbench skoru sızdırıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz ay uygun fiyatlı Redmi 12 4G modelini tanıtan Xiaomi, serinin 5G destekli versiyonu için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik özellikleri ile dikkat çeken Redmi 12 5G modelinin Geekbench skoru sızdırıldı. İşte detaylar…

Redmi 12 5G Geekbench skoru ortaya çıktı

Redmi 12 5G olduğu belirtilen 23076RN4BI model koduna sahip bir cihaz, temel özellikleriyle Geekbench'te ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, Redmi 12 5G modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye yer verecek.

Cihazın temelde 4G versiyon ile aynı özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Redmi 12 5G modeli, FullHD Plus çözünürlüğe sahip, 6.79 inç LCD ekran ile tanıtılacak. Ekranın 90Hz tazeleme hızına ve 550 nit parlaklık ile karşımıza çıkacağını belirtelim.

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Redmi 12 5G, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile tanıtılacak. Kullanıcılar isterse microSD kart desteği sayesinde bu depolamayı artırabilecek.

Üçlü kamera dizilimiyle geleceği belirtilen cihazda 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamere kullanılacak. Özçekim kamerasında ise 8 Megapiksel lense yer verilecek.

Segmentte rekabeti artıracağı belirtilen model, 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Cihaz, kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak.

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