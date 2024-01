Xbox Game Pass 2024 Yeni Oyunlar Listesi

Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass servisi, oyuncuların aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Özellikle Türkiye gibi oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde yaygın olarak kullanılan bu hizmet, her geçen gün büyüyen oyun kütüphanesi ile kullanıcı deneyimini artırıyor. Peki Xbox Game Pass kütüphanesine 2024 yılında yeni eklenecek oyunlar neler? İşte liste…

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar (2024)

Önümüzdeki yıl itibariyle Game Pass kütüphanesine kesin olarak eklenecek oyunlar listesine baktığımızda Manor Lords'u görüyoruz. Strateji severlerin mutlaka takip etmesini önerdiğimiz bu oyun, 26 Nisan 2024'te erişime açılacak.

Öte taraftan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Xbox Series konsollar için Cities: Skylines 2, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Open Roads da önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak. Peki en çok merak edilen oyunlar olan Call of Duty ve Diablo ne durumda?

Call of Duty ve Diablo serileri eklenecek mi?

Xbox Game Pass'e eklenip eklenmeyeceği en çok merak edilen oyunlar hiç şüphesiz Call of Duty ve Diablo serisi. Microsoft, geçtiğimiz aylarda oyun devi Activision-Blizzard'ı satın aldı. Oyun dünyasında gündem olan bu anlaşmanın ardından demin sözünü ettiğimiz iki serinin Game Pass kütüphanesine eklenip eklenmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Xbox Game Pass, 2023 yılında kütüphanesine kaç TL'lik oyun ekledi?

2024'te Xbox Game Pass kütüphanesine kesin olarak eklenecek oyunlar listesine baktığımızda Call of Duty ve Diablo serilerini göremiyoruz. Üstelik geçtiğimiz aylarda yapılan resmi açıklamada iyi haber verilmişti. Hatta bunun için 2024 yılı öngörülmüştü.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bunun sadece bir öngörü olması. Yani bir kesinlik söz konusu değil. Dolayısıyla Call of Duty ve Diablo serileri 2024'te Xbox Game Pass eklenebilir de eklenmeyebilir de. Bunun için açıklama beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

2024 yılında Xbox Game Pass kütüphanesine kesin olarak eklenecek oyunlar;

Oyun AdıTarihi Turnip Boy Robs a Bank18 Ocak 2024Go Mecha Ball25 Ocak 2024Persona 3 Reload2 Şubat 2024Plate Up!15 Şubat 2024Open Roads22 Şubat 2024Lightyear FrontierMart 2024Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes24 Nisan 2024Manor Lords26 Nisan 2024Harold Halibut2024Another Crab's Treasure2024Little Kitty, Big City2024Botany Manor2024Cities Skylines 2 (Xbox Series)2024Flock2024Still Wakes the Deep2024Sopa2024 – 2. çeyrekDead Static Drive2024 – 3. çeyrekVapor World: Over the Mind2024 – 4. çeyrekARK 22024 sonuS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl2024Galacticare2024Flintlock: The Siege of Dawn202433 Immortals2024Avowed2024Dungeons of Hinterberg2024Magical Delicacy2024Senua's Saga: Hellblade II2024Microsoft Flight Simulator 20242024Towerborne2024Ghost Bike2024Bounty Star2024Ara: History Untold2024Commandos: Origins2024Ereban: Shadow Legacy2024Pigeon Simulator2024REPLACED2024

2024'te Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesi beklenen oyunlar ise şekilde sıralandı;

Neon White

Clockwork Revolution

South of Midnight

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Hollow Knight: Silksong

ROUTINE

She Dreams Elsewhere

Age of Mythology: Retold (PC)

Contraband

Fable

State of Decay 3

The Outer Worlds 2

Everwild

Perfect Dark

Way to the Woods

to a T

Citizen Sleeper 2: Starward Vectr

Bushiden

Harmonium the Musical

Nirvana Noir