WhatsApp, Dijital Pazarlar Yasası kapsamında üçüncü parti sohbet desteği test ediyor

Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında WhatsApp, platformda bütün sohbet uygulamalarını içerecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik ile birlikte WhatsApp, diğer mesajlaşma hizmetleriyle birlikte çalışabilirlik sağlayacak.

Avrupa Birliği'nin her teknoloji şirketine zorunlu tuttuğu Dijital Pazarlar Yasası kapsamında WhatsApp, uygulamada yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik ile birlikte WhatsApp, platformda bütün sohbet uygulamalarını içerecek.

WhatsApp'a üçüncü parti sohbet desteği geliyor

WhatsApp, özellikle Güneydoğu Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'da popülaritesini sürekli artırmaya devam ediyor. Bir telefon numarasına bağlı olduğu için yeni kullanıcıları platforma dahil etmek ve rehberinizin geri kalanını platformda bulmak da kolay olduğu için platform hızla büyüdü.

Bu erişilebilirlik WhatsApp'a benzeri görülmemiş bir popülerlik kazandırdı. Ancak görünen o ki platform, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası'na uyumunun bir parçası olarak kendisini diğer mesajlaşma hizmetlerine açmak için de adımlar atacak.

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WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere WhatsApp, uygulama içinde üçüncü taraf sohbetleri barındıracak yeni bir bölüm üzerinde çalışıyor.

Uygulama içinden bu konuda daha fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak bunun ne olduğu konusunda tahminde bulunacak olursak, mesajlaşma platformları arasında birlikte çalışabilirliğe yönelik ilk adım gibi görünüyor.

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce büyük teknoloji şirketlerini ürünlerini açmaya zorlayan ve bir tekel olarak sermaye kazanmalarını zorlaştıran Dijital Piyasalar Yasasını onaydan geçirdi.

Komisyon ayrıca kısa bir süre önce bazı şirketleri ve ürünlerini "kapı bekçisi platformlar" olarak işaretleyerek bu düzenlemelere uymaları için altı ay süre verdi. Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp bu listede yer alıyor.

Bu, şirketin bu mesajlaşma hizmetlerinde birlikte çalışabilirlik sağlaması ve bunları harici şirketlere de açması gerektiği anlamına geliyor.

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Diğer mesajlaşma servislerindeki kullanıcılar size WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilecek ve böylece WhatsApp'ı kurup kaydolmalarına gerek kalmadan sizinle iletişim kurabilecekler.

Özetle, eğer birisi belirli bir mesajlaşma uygulamasını tercih ediyorsa, birlikte çalışabilirlik sayesinde bu uygulamayı başka bir uygulamayı tercih eden kullanıcılarla iletişim kurmak için kullanabilecek.

Bu durum da daha küçük şirketlerin dezavantajlarından kurtulup kendilerine piyasada yer edinmelerine ve hatta büyük şirketlerle rekabet edebilmelerine olanak tanıyacak.

WhatsApp'ın güvenlik ve şifreleme vaatlerini yerine getirirken ve Topluluklar gibi özelliklerle uyumluluğu korurken bu özelliği nasıl uygulayacağını göreceğiz. Bu özelliğin Avrupa dışındaki pazarlara yayılıp yayılmayacağı da şu aşamada bilinmiyor.