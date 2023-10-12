WhatsApp'a Etkinlik Oluşturma Özelliği Geliyor

WhatsApp, kullanıcıların belirli bir tarih ve saat için etkinlik planlamasına olanak tanıyan yeni bir özellik olan etkinlik oluşturma özelliğini kullanıma sunacak.

WhatsApp, sık sık yapılan güncellemeler ve kullanıcıların ilgisini canlı tutan özelliklerle kendisini sürekli olarak geliştiriyor. En son eklenenler arasında küresel olarak kullanıma sunulan Kanallar özelliği ve Meta kardeşleri Facebook ve Instagram'ın saflarına katılan yeni bir yapay zeka asistanı yer alıyor. Şimdi, üretim hattında başka bir özellik daha var: İşte WhatsApp etkinlik oluşturma özelliği!

WhatsApp etkinlik oluşturma özelliği nasıl olacak?

WhatsApp güncellemeleri için başvurulan kaynağa göre, Google Play Store'dan erişilebilen Android için en son güncelleme olan WhatsApp Beta 2.23.21.12 sürümü yakında çıkacak olan etkinlik oluşturma özelliğinin ilk ayrıntılarını verdi. Bu özellik, kullanıcıların belirli bir tarih ve saat için etkinlik planlamasına ve ayrıntıların tüm grup üyeleriyle paylaşılmasına olanak tanıyor.

Yaklaşan güncellemede, sohbet paylaşımı menüsündeki yeni bir eylem, bir etkinlik kısayoluna sahip olacak. Kullanıcılar belirli adlarla etkinlikler oluşturabilir ve görüşme sırasında hatırlatıcılar ayarlayabilir durumda olacak. Bu, grup etkinliklerini planlamak veya kişisel hatırlatıcıları kontrol altında tutmak için kullanışlı bir araç olarak görülebilir.

Bu mesaj etkinliklerinin uçtan uca şifrelendiğini ve yalnızca görüşme katılımcılarının bunlara erişebilmesini sağladığını belirtmekte fayda var. Şu anda bu özellik toplu grup sohbetleri için özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Etkinliklerin grup dışında paylaşılıp paylaşılamayacağı henüz bilinmiyor.

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Bir etkinlik oluşturulduktan sonra otomatik olarak grup görüşmesine eklenir ve tüm katılımcıların yeni grup daveti etkinliğini görüntüleyip kabul edebilmeleri için WhatsApp'ı en son sürüme güncellemeleri gerekir. Bu sohbet etkinlikleri özelliği, WhatsApp'ın 2,7 milyarlık devasa kullanıcı tabanı tarafından iyi karşılanacak ve örneğin etkinlik planlama için Google Takvim gibi diğer uygulamaları kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Bunun gibi özelliklerin sürekli eklenmesi muhtemelen WhatsApp'ı hepsi bir arada bir platform olarak konumlandırmayı hedefliyor. Bu iddia, ürün ve hizmetleri doğrudan satın almak için yeni bir uygulama içi satın alma hizmeti olan Flows'un yakın zamanda piyasaya sürülmesiyle kanıtlanacak.

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