Vivo V27s Yakında Kullanıcıların Beğenisine Sunulacak

Vivo V27s, TKDN veri tabanında ortaya çıktı ve 4G bağlantısına sahip olacağı belirtildi. Akıllı telefonun tanıtım tarihi henüz belli değil, ancak uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Vivo'nun yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Vivo V27s için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ve rapor ortaya çıkmadı, ancak bu durum an itibariyle değişmeye başladı. Zira akıllı telefon kısa bir süre önce önemli bir eşiği aştı ve bu lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Vivo V27s TKDN veri tabanında göründü

Vivo V27s, V2310 model numarasıyla TKDN veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, cihazın 4G bağlantısına sahip olacağını gözler önüne seriyor. Hatırlanacağı üzere akıllı telefon daha önce Bluetooth SIG sertifikası aldı ve bu da cihazın Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacağını ortaya çıkardı.

Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak söylentilere göre bu yıl bitmeden kullanıcı karşısına çıkacak. Son olarak modelin uygun fiyatlı olması bekleniyor. Fikir vermesi açısından serinin bir diğer modeli Vivo V27'nin özellikleri şöyle;

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ÖzelliklerAçıklama Ekran: 6.44 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 600 nit parlaklıkArka kamera(lar): Arka: 50 MP ana sensör + 2 MP derinlik lensiÖn kamera: Ön: 8 MP özçekim kamerasıİşlemci: MediaTek Dimensity 6020RAM: 4 GB / 6 GB (+6 GB sanal RAM desteği)Depolama: 128 GBBatarya: 5.000 mAh 15 W hızlı şarj desteğiYazılım: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13Bağlantı: 5G, USB Type-C, 3.5 mm kablolu kulaklık girişi, Wi-Fi, Bluetooth, NFCDiğer: Güç düğmesine yerleştirilen parmak izi okuyucusuBoyut ve ağırlık: 164.06 mm x 76.17 mm x 8.07 mm 190 gramRenklerMystic Black, Satin Purple

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